PT Mayora Indah präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Mayora Indah hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,00 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,00 IDR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9 360,70 Milliarden IDR – eine Minderung von 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9 416,22 Milliarden IDR eingefahren.

