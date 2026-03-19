PT Mayora Indah: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Mayora Indah hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11 524,07 Milliarden IDR gegenüber 10 433,45 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

PT Mayora Indah hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 128,00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 134,00 IDR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36 072,95 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 38 681,56 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at