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04.05.2026 06:31:29
PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs) hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 669,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 560,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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