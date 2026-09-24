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24.09.2026 06:31:28
PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs) veröffentlichte am 21.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 740,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 582,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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