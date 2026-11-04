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04.11.2026 06:31:28
PT Media Nusantara Citra Tbk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PT Media Nusantara Citra Tbk präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
PT Media Nusantara Citra Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,38 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,93 IDR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 190,44 Milliarden IDR – eine Minderung von 33,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 783,47 Milliarden IDR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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