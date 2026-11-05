PT Media Nusantara Citra Tbk Un präsentierte Quartalsergebnisse

PT Media Nusantara Citra Tbk Un hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,32 Prozent auf 66,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at