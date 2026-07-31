PT Medikaloka Hermina Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Medikaloka Hermina Tbk Registered ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Medikaloka Hermina Tbk Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

PT Medikaloka Hermina Tbk Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,02 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,73 IDR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 826,20 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 696,09 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at