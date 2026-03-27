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27.03.2026 06:31:29
PT Medikaloka Hermina Tbk Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PT Medikaloka Hermina Tbk Registered veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
PT Medikaloka Hermina Tbk Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,73 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,53 IDR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,16 Prozent auf 1 845,57 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 690,65 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 28,40 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 36,11 IDR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7 133,54 Milliarden IDR – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Medikaloka Hermina Tbk Registered 6 717,18 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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