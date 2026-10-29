PT Medikaloka Hermina Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Medikaloka Hermina Tbk Registered hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,22 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,56 IDR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PT Medikaloka Hermina Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1 913,58 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 899,41 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at