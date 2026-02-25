PT Mega Manunggal property Tbk Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Mega Manunggal property Tbk Registered hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 2,00 IDR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Mega Manunggal property Tbk Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,00 IDR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,92 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,88 Milliarden IDR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,00 IDR beziffert. Im Vorjahr hatte PT Mega Manunggal property Tbk Registered 35,00 IDR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,85 Prozent auf 358,76 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,82 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

