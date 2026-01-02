PT Mega Manunggal property Tbk Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Mega Manunggal property Tbk Registered hat am 30.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 IDR, nach 28,00 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,99 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 85,81 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at