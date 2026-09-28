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28.09.2026 06:31:29
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,53 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,590 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 135,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 810,40 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13 699,87 Milliarden IDR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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