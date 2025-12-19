PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered äußerte sich am 17.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,09 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -36,300 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7 076,16 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 21,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9 054,64 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at