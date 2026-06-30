|
30.06.2026 06:31:29
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,45 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,270 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10 455,59 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8 208,37 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!