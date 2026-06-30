PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,45 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,270 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10 455,59 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8 208,37 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at