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30.06.2026 06:31:29
PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered veröffentlichte am 29.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,80 IDR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,320 IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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