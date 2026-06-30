PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered veröffentlichte am 29.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,80 IDR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,320 IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at