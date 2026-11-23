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23.11.2026 06:31:29
PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,36 IDR. Im Vorjahresquartal hatten -8,180 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 145327,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 485,1 Millionen IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 705,48 Milliarden IDR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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