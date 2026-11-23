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23.11.2026 06:31:29
PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 310,0 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 134660,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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