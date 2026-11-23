PT Merdeka Gold Resources Tbk Un hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 39,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at