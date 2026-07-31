PT Metrodata Electronics Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Metrodata Electronics Tbk Registered hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,00 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Metrodata Electronics Tbk Registered einen Gewinn von 24,00 IDR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6 919,08 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 148,47 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at