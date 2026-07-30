PT Midi Utama Indonesia Tbk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Midi Utama Indonesia Tbk lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,59 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Midi Utama Indonesia Tbk 5,99 IDR je Aktie erwirtschaftet.

PT Midi Utama Indonesia Tbk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 366,97 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4 845,75 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at