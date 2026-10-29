PT Mitra Adiperkasa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Mitra Adiperkasa hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,00 IDR, nach 25,00 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13 282,13 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 10 475,46 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 25,72 IDR sowie einem Umsatz von 12 650,67 Milliarden IDR gerechnet.

Redaktion finanzen.at