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31.07.2026 06:31:29
PT Mitra Adiperkasa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PT Mitra Adiperkasa hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 35,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Mitra Adiperkasa 58,00 IDR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Mitra Adiperkasa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11 864,17 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 10 261,69 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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