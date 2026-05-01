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01.05.2026 06:31:29
PT Mitra Adiperkasa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Mitra Adiperkasa hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,00 IDR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 12 292,35 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9 300,37 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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