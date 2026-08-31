PT Mitra Investindo Tbk Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Mitra Investindo Tbk Registered A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 IDR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat PT Mitra Investindo Tbk Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 62,36 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,01 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 5,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at