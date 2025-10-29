PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Reg S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Reg S präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,12 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,56 IDR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 417,05 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 166,49 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at