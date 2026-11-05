PT MNC Land Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT MNC Land Tbk hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,05 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 545,77 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 51,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 121,42 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at