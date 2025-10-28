PT Multipolar Technology Tbk Registered präsentierte Quartalsergebnisse

PT Multipolar Technology Tbk Registered hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 73,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Multipolar Technology Tbk Registered 29,00 IDR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 031,25 Milliarden IDR – ein Plus von 22,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Multipolar Technology Tbk Registered 838,65 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at