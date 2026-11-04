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04.11.2026 06:31:28
PT Mustika Ratu Tbk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PT Mustika Ratu Tbk hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,68 IDR gegenüber 0,090 IDR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 160,08 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,17 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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