PT Nippon Indosari vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Nippon Indosari stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,59 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,96 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 015,14 Milliarden IDR – ein Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Nippon Indosari 957,37 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 45,81 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 63,57 IDR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3 757,62 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Nippon Indosari 3 932,17 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at