PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 334,73 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia noch ein Gewinn pro Aktie von 985,75 IDR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent auf 4 093,28 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3 566,94 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1458,55 IDR gegenüber 1511,60 IDR im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16 210,71 Milliarden IDR, während im Vorjahr 15 609,50 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at