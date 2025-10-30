|
30.10.2025 06:31:28
PT Pakuwon Jati Tbk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Pakuwon Jati Tbk hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,26 IDR gegenüber 16,95 IDR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 744,23 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Pakuwon Jati Tbk einen Umsatz von 1 525,01 Milliarden IDR eingefahren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 11,43 IDR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1 749,27 Milliarden IDR taxiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
