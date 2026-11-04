PT Panin Life: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Panin Life lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,59 IDR, nach 14,63 IDR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Panin Life in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4 472,83 Milliarden IDR im Vergleich zu 5 185,97 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at