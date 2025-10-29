|
PT Pelayaran Tempuran Emas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PT Pelayaran Tempuran Emas stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 IDR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat PT Pelayaran Tempuran Emas 1 120,35 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 118,17 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
