PT Pelayaran Tempuran Emas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Pelayaran Tempuran Emas lud am 07.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Pelayaran Tempuran Emas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 153,84 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 1 116,70 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,00 IDR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,09 Prozent auf 4 348,39 Milliarden IDR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4 344,41 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at