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01.05.2026 06:31:29
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,86 IDR, nach 13,08 IDR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered 1 964,68 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 659,23 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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