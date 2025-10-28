PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered äußerte sich am 26.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,09 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,20 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 865,49 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 613,80 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,77 IDR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1 891,83 Milliarden IDR gesehen.

Redaktion finanzen.at