PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered hat am 08.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 13,32 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered 11,06 IDR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 597,08 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 896,20 Milliarden IDR ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 10,63 IDR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 701,51 Milliarden IDR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 54,33 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered einen Gewinn von 61,80 IDR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 7 123,59 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6 450,77 Milliarden IDR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 57,84 IDR je Aktie sowie einen Umsatz von 7 099,79 Milliarden IDR festgelegt.

Redaktion finanzen.at