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30.10.2026 06:31:28
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,64 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered ein EPS von 13,09 IDR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 091,61 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 865,28 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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