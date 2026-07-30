PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,77 IDR gegenüber 14,84 IDR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 075,25 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 1 703,77 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at