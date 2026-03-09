PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) (B) hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15,49 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 49,60 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 17 535,98 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15 355,81 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 146,18 IDR beziffert. Im Vorjahr hatte PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) (B) 221,83 IDR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 65 452,10 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 60 030,21 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,013 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 3,84 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at