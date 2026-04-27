PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) (B) hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 62,87 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) (B) 41,85 IDR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15 668,93 Milliarden IDR – eine Minderung von 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15 799,39 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at