PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) Un hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (B) Un 1,05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 967,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,440 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,97 Milliarden USD gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at