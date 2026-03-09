PT Petrosea Tbk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Petrosea Tbk hat sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,64 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,74 IDR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 857,71 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 706,43 Milliarden IDR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 47,74 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 15,37 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14 593,01 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 10 945,82 Milliarden IDR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 54,10 IDR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 16 535,33 Milliarden IDR taxiert.

Redaktion finanzen.at