PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 IDR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,13 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,22 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at