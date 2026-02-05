PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,37 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered einen Gewinn von 3,80 IDR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 20,72 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,29 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at