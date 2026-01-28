28.01.2026 06:31:29

PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered stellte am 25.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,51 IDR. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 25,97 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,52 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 80,40 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,25 IDR beziffert. Im Vorjahr hatte PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered 1,67 IDR je Aktie verdient.

PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 161,92 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 304,47 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

