PT Polychem Indonesia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Polychem Indonesia hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -18,32 IDR. Ein Jahr zuvor waren -23,700 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 639,49 Milliarden IDR – ein Plus von 28,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Polychem Indonesia 498,29 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

PT Polychem Indonesia vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13,170 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -41,200 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 737,80 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2 381,54 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at