PT PP London Sumatra Indonesia Tbk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 94,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 99,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 554,80 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 638,15 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 277,00 IDR beziffert, während im Vorjahr 217,00 IDR je Aktie in den Büchern standen.

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5 511,71 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4 562,50 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 229,34 IDR je Aktie sowie einem Umsatz von 5 108,88 Milliarden IDR gelegen.

