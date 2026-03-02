02.03.2026 06:31:29

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Un veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 93,4 Millionen USD, gegenüber 103,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,97 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,840 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Un mit einem Umsatz von insgesamt 332,62 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 287,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen