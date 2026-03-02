PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Un veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 93,4 Millionen USD, gegenüber 103,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,97 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,840 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Un mit einem Umsatz von insgesamt 332,62 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 287,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,70 Prozent gesteigert.

