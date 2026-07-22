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22.07.2026 06:31:29
PT PP (Persero) Tbk Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT PP (Persero) Tbk Registered hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 23,12 IDR. Im letzten Jahr hatte PT PP (Persero) Tbk Registered einen Gewinn von 0,950 IDR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat PT PP (Persero) Tbk Registered 3 123,53 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3 201,36 Milliarden IDR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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